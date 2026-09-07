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Турнир RAF в России пройдёт в «Лужниках» в 2027 году

Турнир RAF в России пройдёт в «Лужниках» в 2027 году
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Президент IBA и председатель наблюдательного совета Федерации спортивной борьбы России Умар Кремлёв сообщил, что московская спортивная арена «Лужники» станет следующей площадкой для нового турнира RAF в 2027 году.

«Мероприятие, прошедшее в субботу, состоялось, несмотря на геополитическую ситуацию. По сути, получилось сделать невозможное ради «спорта вне политики». На арене был солд-аут, а лучшие борцы России и США показали свои лучшие скиллы. Там были Хамзат Чимаев, Тайрон Вудли, Абдулрашид Садулаев, Кайл Снайдер, Зак Браунагель, Шара Буллет, Бо Никал и другие именитые атлеты.

RAF объединяет спортсменов и болельщиков по всему миру. Будем проводить больше таких масштабных турниров, объединять людей и популяризировать борьбу. В следующем году договорились провести такой турнир в «Лужниках». Главное, чтобы зрителям было интересно», — приводит слова Кремлёва пресс-служба IBA.

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