Вадим Немков прокомментировал анонс боя с Сергеем Билостенным за титул чемпиона PFL

34-летний обладатель чемпионского пояса PFL в тяжёлом весе россиянин Вадим Немков прокомментировал анонс боя с соотечественником Сергеем Билостенным, который пройдёт 14 ноября на турнире PFL в Дубае.

«Нет особого желания драться с соотечественниками, тем более мы какое‑то время тренировались вместе. Общаемся и дружим. Но это спорт. Как понимаю, Сергей подошёл к титульному поединку, ему хочется стать чемпионом, поэтому он принял такое решение. Да, мы сказали PFL, что нет желания. В общем, либо да, либо нет… Тогда можно было дальше сидеть отдыхать. Будем тренироваться, чтобы победить в предстоящем поединке, чтобы защитить титул. Ещё раз повторюсь, что нет желания [драться с соотечественником], но на подготовке это не скажется. Это спорт. Ничего страшного», — приводит слова Немкова портал «Матч ТВ».