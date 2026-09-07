«Точно неприятно». Сергей Билостенный — о бое с Вадимом Немковым в PFL

Российский боец PFL, выступающий в тяжёлом весе, Сергей Билостенный прокомментировал анонс поединка против действующего чемпиона PFL в категории до 120 кг соотечественника Вадима Немкова. Их противостояние состоится на турнире PFL, который пройдёт 14 ноября в Дубае.

— Этот анонс был для меня ожидаемым. Ещё месяц [назад] мне сказали, что мы будем драться. А насчёт встречи с соотечественником… Тут даже речь не про соотечественника, а что придётся драться с Вадимом. Не могу сказать, что отрицательно отношусь к этому, но для меня это точно неприятно. У нас есть хорошие человеческие взаимоотношения, уважение и так далее. Мы с Вадимом тренировались вместе, он хорошо ко мне относился. Мы продолжаем общение. Это мой старший товарищ, которого я уважаю, это чемпион…

— Перебью вас. В ноябре, получается, вы будете стараться нанести урон старшему товарищу…

— Тут такие вопросы должны отпадать. У меня уже был подобный опыт, когда вы выходите и делаете своё спортивное дело. Мы дрались с Валентином Молдавским, у нас с ним были и остаются прекрасные отношения, общаемся в соцсетях. Это часть профессии. И к этому нужно относиться не больше, чем к профессии. Только спорт. Ничего личного быть не может, — приводит слова Билостенного портал «Матч ТВ».