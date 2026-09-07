Анонсированы следующие бои Дениса Гольцова и Александра Шаблия в PFL

Победитель Гран-при PFL в тяжёлом весе (2024) россиянин Денис Гольцов (37-9, 19 КО/ТКО) проведёт следующий бой с представителем Камеруна Максвеллом Джанту Нана (9-2, 7 КО/ТКО) на турнире PFL, который пройдёт 17 октября в Чикаго (штат Иллинойс, США). Об организации поединка сообщает пресс-служба лиги.

Фото: Пресс-служба PFL

А бывший претендент на чемпионский титул Bellator в лёгкой весовой категории россиянин Александр Шаблий (25-4, 12 КО/ТКО) на этом же турнире проведёт поединок с американцем Лэнди Уордом (11-3, 5 КО/ТКО).

Ранее стало известно, что Вадим Немков проведёт защиту титула PFL в тяжёлом весе против Сергея Билостенного 14 ноября.