Перейра: самый логичный бой для меня — это реванш с Ганом. Хочу завоевать третий пояс

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в среднем и полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра сообщил о желании провести незамедлительный реванш с временным чемпионом UFC в категории до 120 кг французом Сирилем Ганом.

«После долгого отдыха, который мне был нужен, после большой работы, после моего последнего боя многие спрашивают: с кем же будет драться Алекс? Вижу много мнений, но думаю, самый логичный бой для меня — это реванш с Сирилем Ганом.

Это тот самый поединок. Я буду работать над этим, судя по тому, что я вижу, это должно случиться. Учитывая, как закончился прошлый бой — там были нанесены запрещённые удары — считаю, что с новым шансом смогу вернуться и показать, на что способен, чего могу достичь, а именно — завоевать третий пояс. Я очень взволнован этим и буду работать ради этого!» — приводит слова Перейры портал MMA Fighting.