«Гордость и радость». Иэн Гэрри — о выступлении в бою с Исламом Махачевым

Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе ирландец Иэн Гэрри поделился мнением насчёт выступления в бою с чемпионом UFC в категории до 77 кг россиянином Исламом Махачевым, который состоялся на турнире UFC 330 в Филадельфии. Их поединок продлился все пять раундов и завершился победой Ислама единогласным решением судей.

«Гордость, радость, гордость за себя и свою команду, за нашу подготовку, за всё, что мы сделали. Очевидно, досадно из-за результата, но таков наш бизнес. Мы встаём, отряхиваемся и идём дальше. Потому что у меня впереди ещё 10 лет выступлений на высочайшем уровне: драться с сильнейшими бойцами планеты, побеждать их и доказывать, что я один из самых опасных бойцов на Земле», — приводит слова Гэрри портал MMA Fighting.