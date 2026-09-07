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Зубайра Тухугов отреагировал на неожиданное поражение Умара Нурмагомедова в бою с Ядонгом

Зубайра Тухугов отреагировал на неожиданное поражение Умара Нурмагомедова в бою с Ядонгом
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Бывший боец UFC россиянин Зубайра Тухугов прокомментировал поражение нокаутом бывшего претендента на титул UFC в легчайшем весе россиянина Умара Нурмагомедова в бою с представителем Китая Сонг Ядонгом, поединок состоялся 29 августа на турнире UFC Fight Night 286 в Шанхае, Китай.

UFC 2026. UFC Fight Night 286, Шанхай, Китай
Умар Нурмагомедов — Сонг Ядонг (W)
29 августа 2026, суббота. 15:30 МСК
Сонг Ядонг
Окончено
KO
Умар Нурмагомедов

«ММА — это такой удивительный спорт. Ты выигрываешь все раунды — и можно пропустить, проиграть. Думаю, это было чисто случайно. Умар молодой, опытный. Конечно, восстановится и вернётся лучше. Я уверен в этом. Если так не пропустил бы, он этого китайца тоже легко… Ну я бы не сказал легко, он хороший соперник. Но я был уверен, что Умар победит его», — сказал Тухугов в интервью Gorilla Fighting.

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