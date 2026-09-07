Зубайра Тухугов отреагировал на неожиданное поражение Умара Нурмагомедова в бою с Ядонгом

Бывший боец UFC россиянин Зубайра Тухугов прокомментировал поражение нокаутом бывшего претендента на титул UFC в легчайшем весе россиянина Умара Нурмагомедова в бою с представителем Китая Сонг Ядонгом, поединок состоялся 29 августа на турнире UFC Fight Night 286 в Шанхае, Китай.

«ММА — это такой удивительный спорт. Ты выигрываешь все раунды — и можно пропустить, проиграть. Думаю, это было чисто случайно. Умар молодой, опытный. Конечно, восстановится и вернётся лучше. Я уверен в этом. Если так не пропустил бы, он этого китайца тоже легко… Ну я бы не сказал легко, он хороший соперник. Но я был уверен, что Умар победит его», — сказал Тухугов в интервью Gorilla Fighting.