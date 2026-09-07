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Шавкат Рахмонов объяснил, чем отличается от Хабиба и Махачева

Шавкат Рахмонов объяснил, чем отличается от Хабиба и Махачева
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Непобеждённый боец UFC, выступающий в полусреднем весе и представляющий Казахстан, Шавкат Рахмонов объяснил, почему не отказался от поединка с ирландцем Иэном Гэрри, несмотря на травму. Их противостояние состоялось на турнире UFC 310 и завершилось победой Шавката единогласным решением судей.

UFC 2024. UFC 310, Лас-Вегас, США
Шавкат Рахмонов (W) — Иэн Гэрри
08 декабря 2024, воскресенье. 07:50 МСК
Шавкат Рахмонов
Окончено
UD
Иэн Гэрри

«Я вообще не должен был драться с Гэрри. Просто рискнул, чисто казахский вариант. Понимаете? Казахи очень рисковые, не боятся. Вот если бы был кто-то из других, вот дагестанских бойцов, Хабиб и Ислам Махачев, они точно бы отказались. У них 100% всё должно там чётко проходить. Даже вот когда я с Джеффом Нилом дрался, он два килограмма вес не сделал. Покажите, кто вот, какой отморозок подерётся, такого человека скажите. Вот все откажутся, даже бойцы, которые в топ-15 не заходят, они даже отказываются. Я-то уже топовый боец.

Ты понимаешь, там угроза примерно в два килограмма или даже больше. Мог бы просто гонорар забрать или что-то там, не знаю. Ну я давно не дрался, вот и мне подраться надо, потому что все ждут, у нас есть ответственность такая есть, понимаете? Не можем там назад шагу дать», — сказал Рахмонов в интервью на YouTube-канале ALF Global.

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