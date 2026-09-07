«Покажу все свои наработки». Юновидов — о реванше с южноафриканским боксёром в Вологде

Российский боксёр Георгий Юновидов (11-2, КО 7) рассказал о своём настрое на реванш с представителем ЮАР Крисом Томпсоном (16-7-1, КО 9), который состоится 11 сентября в Вологде. Их поединок носит формат восьмираундового противостояния за пояс IBA.PRO Intercontinental в тяжёлом весе возглавит турнир «Кубок губернатора Вологодской области».

«Эмоции самые положительные! Это большая возможность вновь соперничать с лучшими и драться за титулы. После февральского поединка на шоу RCC Boxing Promotions была медицинская пауза сроком на месяц, а всё остальное время я тренировался с ещё большей одержимостью, не останавливаясь. Уже была проделана огромная техническая работа. Это касается и манеры ведения боя, и тактики под этого соперника. С нетерпением жду, чтобы наконец-то попробовать всё это в деле, в реванше», — приводит слова Юновидова пресс-служба федерации бокса.

Юновидов и Томпсон встречались в октябре прошлого года на турнире «IBA.PRO 11» в Маниле, когда по итогам восьми раундов единогласным решением судей победил Томпсон и завоевал титул IBA.PRO Intercontinental.