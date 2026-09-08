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Джо Роган обратился с советом к Илие Топурии после поражения в бою с Джастином Гейджи

Джо Роган обратился с советом к Илие Топурии после поражения в бою с Джастином Гейджи
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58-летний известный американский подкастер и штатный комментатор UFC Джо Роган обратился с советом к испано-грузину Илие Топурии после поражения в бою с американцем Джастином Гейджи. Их противостояние возглавило турнир UFC White House — Freedom 250 и завершилось победой Джастина техническим нокаутом.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Илия Топурия — Джастин Гейджи (W)
15 июня 2026, понедельник. 06:00 МСК
Джастин Гейджи
Окончено
TKO
Илия Топурия

«Нужно быть очень осторожным с восстановлением после таких боёв. Илия — парень с очень сильным менталитетом, думаю, он оправится в этом плане. Таких поединков в карьере может быть всего несколько, и к восстановлению после них нужно подходить крайне внимательно. Многие великие бойцы ошибались, возвращаясь в октагон слишком рано», — приводит слова Рогана аккаунт MMA Pros Pick в социальной сети Х.

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