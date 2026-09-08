15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Экс-чемпион Bellator: я способен победить Махачева, поэтому в UFC тянут с моим подписанием

Экс-чемпион Bellator: я способен победить Махачева, поэтому в UFC тянут с моим подписанием
Комментарии

Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе, представляющий Ямайку, Джейсон Джексон выразил уверенность в том, что способен взять верх над действующим обладателем титула UFC в категории до 77 кг россиянином Исламом Махачевым.

«Хочу попасть в UFC. Не буду ходить вокруг да около, потому что чувствую, что способен победить Махачева. И причина, по которой я так говорю, в том, что он испытывал трудности в бою с Иэном. Без всякого неуважения к Йену — я переводил его в зале. У меня не было с ним проблем. А ещё стоит учесть, что я сделал с Ярославом, которого считаю более сильным бойцом, чем Махачева.

Если я попаду в UFC, думаю, именно этого матчмейкеры и не хотят — чтобы парень моего возраста из другой организации пришёл туда и просто разрушил всю их иерархию. Мне кажется, именно поэтому они тянут с моим приходом туда», — приводит слова Джексона портал Sherdog.

Материалы по теме
Махачев — величайший или нет? У многих остаются сомнения
Махачев — величайший или нет? У многих остаются сомнения