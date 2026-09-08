Экс-чемпион Bellator: я способен победить Махачева, поэтому в UFC тянут с моим подписанием

Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе, представляющий Ямайку, Джейсон Джексон выразил уверенность в том, что способен взять верх над действующим обладателем титула UFC в категории до 77 кг россиянином Исламом Махачевым.

«Хочу попасть в UFC. Не буду ходить вокруг да около, потому что чувствую, что способен победить Махачева. И причина, по которой я так говорю, в том, что он испытывал трудности в бою с Иэном. Без всякого неуважения к Йену — я переводил его в зале. У меня не было с ним проблем. А ещё стоит учесть, что я сделал с Ярославом, которого считаю более сильным бойцом, чем Махачева.

Если я попаду в UFC, думаю, именно этого матчмейкеры и не хотят — чтобы парень моего возраста из другой организации пришёл туда и просто разрушил всю их иерархию. Мне кажется, именно поэтому они тянут с моим приходом туда», — приводит слова Джексона портал Sherdog.