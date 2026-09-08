Два чемпиона UFC получили именные майки от ФК «ПСЖ»

Во время посещения футбольного матча между французским «Пари Сен-Жермен» и «Монако», который завершился со счётом 2:1 в пользу последнего, топовые бойцы UFC, в частности чемпион UFC в полутяжёлом весе новозеландец Карлос Ульберг, американец Юссеф Залал, а также временный чемпион UFC в тяжёлом весе француз Сириль Ган и соотечественник дагестанского происхождения Нассурдин Имавов получили именные майки от парижской команды.

Карлос Ульберг и Юссеф Залал Фото: Пресс-служба UFC

Сириль Ган и Нассурдин Имавов Фото: Пресс-служба UFC

В данный момент Карлос проходит восстановление после операции на колене из-за разрыва передней крестообразной связки правой ноги после поединка с чехом Иржи Прохазкой. Их бой состоялся на турнире UFC 327 и завершился победой Ульберга нокаутом в первом раунде.

Профессиональный рекорд Юссефа Залала в ММА составляет 18 побед, из которых 14 были одержаны досрочно, шесть поражений, а один поединок закончился ничьей. Боец по прозвищу Марокканский дьявол дебютировал в качестве профи в 201