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Главная Бокс/ММА Новости

Два чемпиона UFC получили именные майки от ФК «ПСЖ»

Два чемпиона UFC получили именные майки от ФК «ПСЖ»
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Во время посещения футбольного матча между французским «Пари Сен-Жермен» и «Монако», который завершился со счётом 2:1 в пользу последнего, топовые бойцы UFC, в частности чемпион UFC в полутяжёлом весе новозеландец Карлос Ульберг, американец Юссеф Залал, а также временный чемпион UFC в тяжёлом весе француз Сириль Ган и соотечественник дагестанского происхождения Нассурдин Имавов получили именные майки от парижской команды.

Франция — Лига 1 . 3-й тур
04 сентября 2026, пятница. 22:05 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
1 : 2
Монако
Монако
1:0 Маркиньос – 31'     1:1 Назинью – 58'     1:2 Идумбо – 72'    
Карлос Ульберг и Юссеф Залал

Карлос Ульберг и Юссеф Залал

Фото: Пресс-служба UFC

Сириль Ган и Нассурдин Имавов

Сириль Ган и Нассурдин Имавов

Фото: Пресс-служба UFC

В данный момент Карлос проходит восстановление после операции на колене из-за разрыва передней крестообразной связки правой ноги после поединка с чехом Иржи Прохазкой. Их бой состоялся на турнире UFC 327 и завершился победой Ульберга нокаутом в первом раунде.

Профессиональный рекорд Юссефа Залала в ММА составляет 18 побед, из которых 14 были одержаны досрочно, шесть поражений, а один поединок закончился ничьей. Боец по прозвищу Марокканский дьявол дебютировал в качестве профи в 201