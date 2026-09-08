Карлос Пратес опубликовал шуточное ИИ-фото с призывом организовать бой с Махачевым

Второй номер рейтинга UFC в полусреднем весе (до 77 кг) бразилец Карлос Пратес опубликовал шуточное ИИ-фото с призывом организовать поединок с действующим чемпионом россиянином Исламом Махачевым.
Пратес показал картинку с Махачевым, на которой по-испански написано «разыскивается».
Фото: из личного архива Карлоса Пратеса
Карлосу Пратесу 33 года. Бразилец дебютировал в UFC в 2024 году. Всего на его счету в организации семь побед и одно поражение.
В своём последнем бою на UFC Fight Night 275 в мае Пратес победил техническим нокаутом бывшего чемпиона австралийца Джека Делла Маддалену.
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