Карлос Пратес опубликовал шуточное ИИ-фото с призывом организовать бой с Махачевым

Второй номер рейтинга UFC в полусреднем весе (до 77 кг) бразилец Карлос Пратес опубликовал шуточное ИИ-фото с призывом организовать поединок с действующим чемпионом россиянином Исламом Махачевым.

Пратес показал картинку с Махачевым, на которой по-испански написано «разыскивается».

Фото: из личного архива Карлоса Пратеса

Карлосу Пратесу 33 года. Бразилец дебютировал в UFC в 2024 году. Всего на его счету в организации семь побед и одно поражение.

В своём последнем бою на UFC Fight Night 275 в мае Пратес победил техническим нокаутом бывшего чемпиона австралийца Джека Делла Маддалену.

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