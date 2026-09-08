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Наоя Иноуэ назвал сроки завершения карьеры

Наоя Иноуэ назвал сроки завершения карьеры
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Непобеждённый чемпион мира в четырёх весовых категориях японец Наоя Иноуэ, рассуждая о карьерных перспективах, высказался о сроках завершения карьеры.

«Моя позиция, в общем-то, не изменилась. Если бой с Джесси Родригесом не состоится, я подумаю о переходе в полулёгкий вес. Я не хочу тратить последние два-три года карьеры на то, чтобы играть без рисков. Я хочу перейти в более тяжёлый дивизион и бросить себе вызов», — приводит слова Иноуэ издание The Ring.

Наое Иноуэ 33 года. Японец дебютировал на профессиональном ринге в 2012 году, в 2014-м стал чемпионом мира в первом наилегчайшем (до 49 кг) и втором наилегчайшем весе (до 52,2 кг), в 2022-м – абсолютным чемпионом в легчайшем весе (до 53,5 кг), в 2023-м — абсолютным чемпионом во втором легчайшем весе.

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