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Камил Гаджиев отреагировал на анонс боя Немкова и Билостенного в PFL

Камил Гаджиев отреагировал на анонс боя Немкова и Билостенного в PFL
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Российский промоутер Камил Гаджиев прокомментировал анонс поединка в тяжёлом весе (до 120 кг) между россиянами Вадимом Немковым и Сергеем Билостенным, который состоится 14 ноября на турнире PFL в Дубае (ОАЭ).

«Вадим фаворит, он более разнообразный боец. Более собранный, у него лучше борьба. В стойке Сергей – корифей, по рукопашке много дрался, и много дифирамбов ему можно спеть. Но у Немкова есть опыт больших боёв и борьба на другом уровне», — приводит слова Гаджиева издание MMA.Metaratings.ru.

Ранее Немков прокомментировал анонс боя с Билостенным за титул чемпиона PFL.

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