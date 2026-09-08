Камил Гаджиев отреагировал на анонс боя Немкова и Билостенного в PFL

Российский промоутер Камил Гаджиев прокомментировал анонс поединка в тяжёлом весе (до 120 кг) между россиянами Вадимом Немковым и Сергеем Билостенным, который состоится 14 ноября на турнире PFL в Дубае (ОАЭ).

«Вадим фаворит, он более разнообразный боец. Более собранный, у него лучше борьба. В стойке Сергей – корифей, по рукопашке много дрался, и много дифирамбов ему можно спеть. Но у Немкова есть опыт больших боёв и борьба на другом уровне», — приводит слова Гаджиева издание MMA.Metaratings.ru.

Ранее Немков прокомментировал анонс боя с Билостенным за титул чемпиона PFL.

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