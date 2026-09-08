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Бахрам Муртазалиев оценил шансы Каллума Смита в поединке с Биволом

Бахрам Муртазалиев оценил шансы Каллума Смита в поединке с Биволом
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Бывший чемпион мира россиянин Бахрам Муртазалиев высказался о титульном поединке в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) между соотечественником Дмитрием Биволом и британцем Каллумом Смитом, который, как ожидается, состоится в декабре в Екатеринбурге.

«Артур Бетербиев Смита сломал. Бивол сломать не сможет, но сможет перебоксировать. Для меня 90%, что Бивол растаскает его именно по очкам и уверенно выиграет. Смит – один из лучших оппонентов в этом весе, не считая Бетербиева и Дэвида Бенавидеса. Но я не вижу конкуренции. Бивол поймет его за два-три раунда, а потом будет переигрывать», — приводит слова Муртазалиева издание MMA.Metaratings.ru.

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