В команде Усика отреагировали на вызов Фьюри

Сергей Лапин, менеджер бывшего абсолютного чемпиона мира в двух весовых категориях Александра Усика, прокомментировал вызов британца Тайсона Фьюри, заявившего о желании провести третий бой с украинцем.

«Усик – не запасной вариант для Тайсона. Александр всегда открыт для больших вызовов, но серьёзные намерения должны подкрепляться конкретным предложением, а не заявлениями в прессе», — приводит слова Лапина Sky Sports.

Ранее Фьюри заявил, что его поединок с соотечественником Энтони Джошуа не состоится.

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