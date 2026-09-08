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В команде Усика отреагировали на вызов Фьюри

В команде Усика отреагировали на вызов Фьюри
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Сергей Лапин, менеджер бывшего абсолютного чемпиона мира в двух весовых категориях Александра Усика, прокомментировал вызов британца Тайсона Фьюри, заявившего о желании провести третий бой с украинцем.

«Усик – не запасной вариант для Тайсона. Александр всегда открыт для больших вызовов, но серьёзные намерения должны подкрепляться конкретным предложением, а не заявлениями в прессе», — приводит слова Лапина Sky Sports.

Ранее Фьюри заявил, что его поединок с соотечественником Энтони Джошуа не состоится.

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Александр Усик написал на стене, что его бывший соперник Энтони Джошуа станет абсолютным чемпионом мира

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