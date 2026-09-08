Бахрам Муртазалиев объяснил поражение Итаумы в бою с Хрговичем

Бывший чемпион мира россиянин Бахрам Муртазалиев прокомментировал поражение британца Мозеса Итаумы в поединке с хорватом Филипом Хрговичем, состоявшемся в ночь с 29 на 30 августа в Лондоне (Великобритания).

«Итаума выиграл первые восемь раундов, и далее не хватило выносливости. Началось кислородное голодание, и угол остановил бой. Он проводил максимум один-два раунда в боях. Я читал его интервью, где он говорил, что не спаррингует 12 раундов. Теперь его захейтили и сказали: «Лучше иди тренируйся на все 15 раундов», — приводит слова Муртазалиева издание MMA.Metaratings.ru.

Материалы по теме Александр Усик обратился к Мозесу Итауме после первого поражения в профессиональном боксе

Самый громкий бой в истории бокса