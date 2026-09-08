Генри Сехудо заявил о желании провести схватку с Сонг Ядонгом в RAF

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо заявил о желании провести схватку с бывшим соперником китайцем Сонг Ядонгом в борцовской организации Real American Freestyle (RAF).

«Я бы хотел побороться с Сонг Ядонгом. Я знаю, что у него есть желание побороться в Real American Freestyle. И я был бы рад поприветствовать его там. Давайте сделаем это, давайте сделаем это в Майами. Почему нет? У него будет пара недель. Чтобы так побить Умара Нурмагомедова, он должен был провести работу с элитными борцами. Я был рад повалить его задницу», — приводит слова Сехудо MMAJunkie.

Материалы по теме Сехудо — о поражении Нурмагомедова: в 9 случаях из 10 у Умара всё получилось бы

Генри Сехудо задержал нарушителя