«Вылетает из табакерки». Анатолий Малыхин объяснил, почему Билостенный опасен для Немкова

Бывший чемпион ONE FC в трёх весовых категориях россиянин Анатолий Малыхин прокомментировал анонс поединка в тяжёлом весе (до 120 кг) между соотечественниками Вадимом Немковым и Сергеем Билостенным, который состоится 14 ноября на турнире PFL в Дубае (ОАЭ).

«Эти два парня знают друг друга хорошо. Много сборов вместе прошли. Это самое опасное. Во-первых, настроиться тяжело обоим. Во-вторых, Билостенный опасен молодостью и зарядом. Они очень похожи с Вадиком по стилю и комплекции. Оба взрывные, оба защищаются от борьбы.

На стороне Немкова опыт, и он более обученный. На стороне Билостенного – взрывы. Он хорошо выжидает моменты. Вроде ничего не предвещает беды, и тут Серёга вылетает из табакерки. Тяжёлый бой. Никто в глухих нокаутах не бывал. Держалка хорошая. Будет красочный поединок.

Считаю, что Немков будет фаворитом примерно в отношении 65 на 35 процентов. Вадим ещё молодой, но уже бывалый боец», — приводит слова Малыхина издание MMA.Metaratings.ru.