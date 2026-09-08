Иэн Гэрри сказал, кто должен стать его следующим соперником в UFC

Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) ирландец Иэн Гэрри сказал, кто должен стать его следующим соперником в UFC.

«Для меня сейчас имеет смысл только один бой. И это Майкл Моралес. Если я побью его, то стану единственным, кто заслуживает боя за титул, даже несмотря на то, что мы с Исламом только что подрались.

Неважно, победит Ислам или Пратес, это будут грандиозные реванши. Если я выйду, финиширую Майкла Моралеса и поднимут мою руку, то не останется сомнений в том, что я снова окажусь в числе претендентов», — сказал Гэрри в интервью YouTube-каналу Eze Talks Sports.

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