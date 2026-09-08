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IBF санкционировала бой за мировой титул с участием россиянина

IBF санкционировала бой за мировой титул с участием россиянина
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Международная боксёрская федерация (IBF) санкционировала поединок за вакантный титул чемпиона мира в лёгком весе (до 61,2 кг) между кубинцем Энди Крусом и россиянином Артуром Субханкуловым, сообщает журналист Сезар Седа в социальных сетях.

Командам боксёров дано 30 дней на то, чтобы достигнуть соглашения.

Энди Крусу 31 год. Кубинец, олимпийский чемпион и трёхкратный чемпион мира среди любителей, дебютировал на профессиональном ринге в 2023 году. Становился претендентом на титул в лёгком весе. Всего на его счету семь побед (четыре – нокаутом) и ни одного поражения.

Артуру Субханкулову 34 года. Россиянин дебютировал на профессиональном ринге в 2021 году. Всего на его счету 12 побед (шесть — нокаутом) и ни одного поражения.

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