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Мовлид Хайбулаев проведёт схватку в RAF в сентябре

Мовлид Хайбулаев проведёт схватку в RAF в сентябре
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Победитель Гран-при PFL российский боец смешанного стиля Мовлид Хайбулаев выступит на турнире борцовской организации RAF, который состоится 19 сентября в Майами (США).

Соперником Хайбулаева станет американец Брайс Мередит.

Фото: RAF

Мовлиду Хайбулаеву 35 лет. Уроженец Дагестана дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2012 году, с 2021-го выступает в PFL. Дважды становился победителем Гран-при в полулёгком весе (до 65 кг). В декабре стало известно, что Хайбулаев отстранён на год от выступлений из-за проваленного допинг-теста.

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