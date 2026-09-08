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«В рожу дам». Фёдор Емельяненко рассказал, как относится к трэш-току

«В рожу дам». Фёдор Емельяненко рассказал, как относится к трэш-току
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Звёздный российский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко высказался об своём отношении к трэш-току в единоборствах.

«Что, если перейдут на личное? Ко мне на личное не переходили. Но если перейдут – я в рожу дам до боя. А про меня можете говорить. Смирение полезно. Я понимаю, что сопернику не хватает подготовки и он пытается меня расшатать. Это проходили. Как говорил патриарх Павел: «Меня можно обидеть ровно настолько, насколько я сам обижусь», – сказал Емельяненко в подкасте «Старший брат».

Ранее Хабиб Нурмагомедов высказался о Фёдоре Емельяненко.

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