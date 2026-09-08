Бадаев высказался о предстоящем поединке Немкова и Билостенного на PFL Дубай

Российский промоутер Асланбек Бадаев прокомментировал анонс поединка в тяжёлом весе (до 120 кг) между соотечественниками Вадимом Немковым и Сергеем Билостенным, который состоится 14 ноября на турнире PFL в Дубае, ОАЭ.

«Очень круто, что в титульном поединке американской лиги бьются два россиянина. Немков – более опытный, разносторонний, у него есть борьба и прагматизм. Но Сергей опасен. У него есть опасный удар, он хорошо работает в стойке. Вадиму нужно будет его или путать по этажам, или валить и выматывать. Если оставаться с Сергеем в стойке, он максимально опасен. Считаю, что Немков победит. Однако, возможно, будут проблемы. Пропущенные удары, принятый ущерб. Сергей растёт, у него хорошая защита от борьбы. Он атлетичный, сильный физически, быстрый. И у него очень сильная ударка. Его нужно выматывать и прагматично замедлять. Только так», — сказал Асланбек Бадаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.