Бо Никал объяснил, почему Ислам Махачев не сможет взять третий пояс UFC

Американский боец UFC Бо Никал высказался о шансах чемпиона организации в двух весовых категориях россиянина Ислама Махачева завоевать третий титул.

«Ох нет, слишком большая разница в весе. Средневесы гоняют примерно с 98 кг. Это слишком много. Весовые категории существуют не просто так», — сказал Никал в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Яковлеву.

Исламу Махачеву 34 года. Уроженец Дагестана становился чемпионом России и мира по боевому самбо, с 2010 года выступает по правилам MMA. Дебютировал в UFC в 2015 году. В 2022-м стал чемпионом организации в лёгком весе (до 70 кг), после чего провёл четыре защиты, в 2025-м – чемпионом в полусреднем весе.