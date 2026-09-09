Никал рассказал, с кем из россиян хочет подраться на Красной площади

Американский боец UFC, выступающий в среднем весе (до 84 кг), Бо Никал высказался о своём отношении к возможному выступлению на турнире UFC на Красной площади.

«Хочу ли подраться с кем-нибудь в рамках UFC на Красной площади? Оу, да (улыбается). Я уже посетил Красную площадь. Это будет отлично! Не имеет значения, кто будет моим соперником. Может быть, лучшие бойцы из России, такие как Шара Буллет или Хамзат Чимаев. Эти парни находятся на топовом уровне, а я бы хотел соревноваться с лучшими», — сказал Никал в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Яковлеву.

У Никала в профессиональном рекорде девять побед, из которых восемь были одержаны досрочно, и одно поражение. Бо дебютировал в качестве профи в 2021 году, а в UFC американский атлет начал выступать с 2023 года. Никал также является трёхкратным победителем студенческого чемпионата США по борьбе (NCAA Division I) с рекордом в 120 побед при трёх поражениях.