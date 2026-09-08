«Все такие приветливые». Американский боец UFC Никал — про посещение России

Американский боец UFC, выступающий в среднем весе (до 84 кг), Бо Никал поделился впечатлениями от посещения России, куда он приезжал для выступления на турнире RAF в Мытищах.

«Москва – это красивый город, и здесь всё просто потрясающе. Очень красивый город, и я благодарен, что смог сюда приехать. Все такие приветливые. Может, не слишком много улыбаются, но очень доброжелательные и уважительные. Может… Думаю, большинство моих фанатов, наверное, американцы, однако многие парни в России знают меня, и это здорово видеть», — сказал Никал в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Яковлеву.

Никал имеет в своём профессиональном рекорде девять побед, из которых восемь были одержаны досрочно, и одно поражение. Бо дебютировал в качестве профи в 2021 году, а в UFC американский атлет начал выступать с 2023 года. Никал также является трёхкратным победителем студенческого чемпионата США по борьбе (NCAA Division I) с рекордом в 120 побед при трёх поражениях.