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Тим Цзю сразится за титул чемпиона мира в декабре — The Ring

Тим Цзю сразится за титул чемпиона мира в декабре — The Ring
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Бывший чемпион мира австралиец Тим Цзю проведёт поединок с чемпионом WBA в среднем весе (до 72,6 кг) кубинцем Эрисланди Ларой, сообщает издание The Ring.

Ожидается, что бой состоится в декабре.

Тиму Цзю 31 год. Австралиец, сын бывшего абсолютного чемпиона мира Кости Цзю, дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году, в 2023-м стал чемпионом мира в первом среднем весе (до 69,9 кг).

Эрисланди Ларе 43 года. Кубинец дебютировал на профессиональном ринге в 2008 году, в 2013-м стал чемпионом мира в первом среднем весе, в 2019-м – двукратным чемпионом, в 2021-м – чемпионом в среднем весе (до 72,6 кг).

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