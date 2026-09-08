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Малыхин: невозможно победить Яна, когда он в идеальной форме

Малыхин: невозможно победить Яна, когда он в идеальной форме
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Бывший чемпион ONE FC в трёх весовых категориях россиянин Анатолий Малыхин высказался о предстоящем третьем поединке между россиянином Петром Яном и грузином Мерабом Двалишвили, который состоится 24 октября на турнире UFC 333 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Невозможно победить Яна, когда он в идеальной форме. Я не могу победить его. Он зверёныш, вроде бы мухач, но удары наносит так, будто палкой бьют. У него колоссальная физика. Если у Петра нет травм, то он лучший боец. Никто не сможет с ним совладать. Хотя Мераб тоже зверь, у него такая победная серия. Но Пётр уничтожает зверей. Ментально он посвежел, года три назад у него были другие мысли. Сейчас он рассуждает правильно, это мне нравится. Ян заряжен. Именно сейчас его пик, и, я думаю, он докажет это всем», — приводит слова Малыхина издание MMA.Metaratings.ru.

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