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Никал: просил организовать бой с Шарой Буллетом, но ответ был отрицательный

Никал: просил организовать бой с Шарой Буллетом, но ответ был отрицательный
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30-летний популярный американский боец UFC, выступающий в весовой категории (до 84 кг), Бо Никал заявил, что руководство организации отклонило его просьбу организовать поединок с известным россиянином Шарабутдином Магомедовым, более известным как Шара Буллет.

«Я бы очень хотел бой с Шарой Буллетом. Думаю, это отличный бой для меня. Я просил организовать его. Ответ был отрицательный. Так что, может быть, когда-нибудь мы это устроим», — сказал Никал в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Яковлеву.

Бо Никалу 30 лет. Американец дебютировал в UFC в 2023 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира шесть побед и одно поражение.

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