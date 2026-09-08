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Бахрам Муртазалиев оценил перспективы Мурата Гассиева в супертяжёлом весе

Бахрам Муртазалиев оценил перспективы Мурата Гассиева в супертяжёлом весе
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Бывший чемпион мира россиянин Бахрам Муртазалиев высказался о карьерных перспективах обладателя титула WBA в супертяжёлом весе соотечественника Мурата Гассиева.

«Пока лидера нет. В очных схватках они определятся. У Мурата Гассиева есть все шансы. Очень силовой боец. Мне нравится Кабайел. Хорошо работает по корпусу. Хргович с каменной головой. Спокойно может всех удивить. Дюбуа – человек настроения, но тоже может удивлять. Очень равные соперники. Все поединки – 50 на 50. Без явного фаворита. Очень интересный дивизион стал после отказа Усика от поясов. Мне было интересно, как Александр подрался бы с Мозесом Итаумой, но похоже, что шансов у англичанина не было», – приводит слова Муртазалиева издание MMA.Metaratings.ru.

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