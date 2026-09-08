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Гэрри считает, что Карлос Пратес может победить Махачева

Гэрри считает, что Карлос Пратес может победить Махачева
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Ирландский боец UFC Иэн Гэрри выразил мнение, что Карлос Пратес способен победить чемпиона в полусреднем весе россиянина Ислама Махачева.

«Сможет ли Карлос нанести тот самый удар, чтобы нокаутировать его, или Ислам сможет перевести его в партер и финишировать? Моё сердце подсказывает, что Карлос сможет это сделать», — приводит слова Гэрри Red Corner MMA в социальной сети Х.

Карлосу Пратесу 33 года. Бразилец дебютировал в UFC в 2024 году. Всего на его счету в организации семь побед и одно поражение.

В своём последнем бою на UFC Fight Night 275 в мае Пратес победил техническим нокаутом бывшего чемпиона австралийца Джека Делла Маддалену.

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