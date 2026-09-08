Американский боец UFC оправдал прыжок Усмана Нурмагомедова в клетку после нокаута Умара

Американский боец UFC Микки Галл заявил, что реакция общественности на прыжок Усмана Нурмагомедова в клетку после нокаута Умара Нурмагомедова в бою с китайцем Сонг Ядонгом на UFC Fight Night 286 в Шанхае была преувеличена, и назвал его поступок защитным инстинктом.

«Люди раздувают из этого целую историю. Ты видишь, как твоего брата и товарища по команде так вырубают, я понимаю этот защитный инстинкт. Это дерьмовая ситуация, когда твой парень теряет сознание, я понимаю его порыв вмешаться, но хорошо, что этот маленький удар локтем с разворота не достиг цели», — приводит слова Галла Home of Fight в социальной сети Х.