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Американский боец UFC оправдал прыжок Усмана Нурмагомедова в клетку после нокаута Умара

Американский боец UFC оправдал прыжок Усмана Нурмагомедова в клетку после нокаута Умара
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Американский боец UFC Микки Галл заявил, что реакция общественности на прыжок Усмана Нурмагомедова в клетку после нокаута Умара Нурмагомедова в бою с китайцем Сонг Ядонгом на UFC Fight Night 286 в Шанхае была преувеличена, и назвал его поступок защитным инстинктом.

«Люди раздувают из этого целую историю. Ты видишь, как твоего брата и товарища по команде так вырубают, я понимаю этот защитный инстинкт. Это дерьмовая ситуация, когда твой парень теряет сознание, я понимаю его порыв вмешаться, но хорошо, что этот маленький удар локтем с разворота не достиг цели», — приводит слова Галла Home of Fight в социальной сети Х.

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