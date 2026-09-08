Менеджер Гончарова назвал задачу №1 для Евгения в бою с Жаилтоном Алмейдой

Менеджер бывшего чемпион АСА в тяжёлом весе Евгения Гончарова Виталий Тарасов поделился ожиданиями от поединка россиянина с экс-бойцом UFC бразильцем Жаилтоном Алмейдой. Этот бой возглавит турнир АСА 207, который пройдёт в субботу, 12 сентября, в Краснодаре.

«Евгений прошёл отличный лагерь перед боем. Часть его проходила в московском зале «Гор ММА», где тренируется большое количество тяжей и полутяжей высокого уровня, среди которых топы UFC Сергей Павлович и Вальтер Уокер. Ребята знают свою работу, и подготовка прошла как надо. Не секрет, что Алмейда заинтересован в том, чтобы побыстрее перевести поединок в горизонтальную плоскость. Не дать ему этого сделать — задача номер один. В целом, как и у всех соперников бразильца. В стойке, я не сомневаюсь, Гончаров будет выглядеть сильно лучше. А если попадёт, всё может закончиться. Не думаю, что бой дойдёт до решения судей. Для Евгения прямо сейчас это один из самых важных боёв в карьере. Мы его хотели, и мы его получили. Уверен, Женя покажет свой уровень», — сказал Тарасов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.