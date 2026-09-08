«Я иду за тобой, брат». Усик ответил на новый вызов Тайсона Фьюри

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Александр Усик отреагировал на вызов британца Тайсона Фьюри.

«Хей, Тайсон, я иду за тобой, брат», — сказал Усик, в видео, опубликованном на его странице в социальной сети Х.

«Всё ещё думаешь обо мне?» — подписал видео украинский боксёр.

Напомним, Фьюри и Усик провели два боя в 2024 году: в мае Усик победил раздельным решением судей, а в декабре — единогласным, сохранив пояса WBA, WBO и WBC.

В профессиональном рекорде Усика 25 побед, из которых 16 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. В качестве профи Александр Усик дебютировал в ноябре 2013 года. Спортсмен является чемпионом Олимпийских игр по боксу 2012 года, а также победителем ЧМ-2011 и ЧЕ-2008.