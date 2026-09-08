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Тайсон Фьюри — Усику: давай устроим трилогию, я до смерти устал от этих ссыкунов

Тайсон Фьюри — Усику: давай устроим трилогию, я до смерти устал от этих ссыкунов
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Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри отреагировал на пост бывшего абсолютного чемпиона мира украинца Александра Усика, в котором последний говорит, что «идёт за ним».

Отметим, что Фьюри первым вызвал на реванш Усика, когда сообщил, что его бой с Энтони Джошуа сорвался.

«Я хочу сразиться с настоящим мужчиной, как ты, брат! Давайте устроим трилогию. Двое настоящих мужиков, которые будут драться. Я до смерти устал от этих ссыкунов», — сказал Фьюри на своей странице в соцсети.

Фьюри и Усик провели два боя в 2024 году: в мае украинец победил раздельным решением судей, а в декабре — единогласным, сохранив пояса WBA, WBO и WBC.

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«Я иду за тобой, брат». Усик ответил на новый вызов Тайсона Фьюри
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