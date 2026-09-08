Биспинг раскритиковал Перейру за поведение после поражения от Гана

Член Зала славы UFC, а также бывший чемпион организации в среднем весе (до 84 кг) британец Майкл Биспинг раскритиковал бразильца Алекса Перейру за поведение после поражения от Сириля Гана на турнире UFC Freedom 250 в Белом доме.

«С момента события UFC в Белом доме, где Алекс Перейра встретился с Сирилем Ганом и был убедительно побеждён во втором раунде, я думаю, мы все можем согласиться, что — да, ладно — возможно, была пара ударов в затылок, и Сириль Ган не жульничал. Он победил впечатляюще. Он сбил его, затем нанёс несколько ударов локтями, и, возможно, пара из них была не по правилам. Но Перейра поднялся на ноги. Он встал. Он показал много сердца, однако затем его избили. Его сильно побили.

Я говорю это не как человек, который не любит Алекса Перейру. Ничего не имею против Алекса Перейры. Я считаю, что он невероятен для спорта и того, что он привносит в октагон. Всё в Алексе Перейре — это то, что хочет UFC, и то, что мы хотим видеть как фанаты боёв. Но после этого он начал своего рода кампанию, где, честно говоря, он был немного плохим проигравшим в этом», — приводит слова Биспинга FightLuck в социальной сети Х.