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Умар Нурмагомедов вернулся к тренировкам после поражения нокаутом от Сонг Ядонга

Умар Нурмагомедов вернулся к тренировкам после поражения нокаутом от Сонг Ядонга
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Российский боец UFC Умар Нурмагомедов, потерпевший поражение нокаутом от китайца Сонг Ядонга на турнире UFC Fight Night 286 в Шанхае, вернулся в тренировочный зал и опубликовал фото, сопроводив его комментарием.

UFC 2026. UFC Fight Night 286, Шанхай, Китай
Умар Нурмагомедов — Сонг Ядонг (W)
29 августа 2026, суббота. 15:30 МСК
Сонг Ядонг
Окончено
KO
Умар Нурмагомедов

«Когда всю жизнь в спорте и не знаешь, чем занять себя, кроме как тренировками», — подписал фотографию Нурмагомедов.

Фото: Из личного архива Умара Нурмагомедова

Поединок между Умаром Нурмагомедовым и Сонг Ядоном состоялся 29 августа и стал главным событием вечера. Во втором раунде китайский боец отправил россиянина в нокаут.

Нурмагомедов потерпел второе поражение в карьере. Первое было в январе 2025 года от Мераба Двалишвили в титульном бою на UFC 311. Россиянин занимает третье место (по мнению СМИ) в рейтинге легчайшего веса, Ядонг — шестое.

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