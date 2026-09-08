Парнасс бросил вызов Холлоуэю и заявил о готовности драться с любым бойцом из топ-5

Бывший двойной чемпион KSW, а ныне боец UFC Салахдин Парнасс, дебютировавший в организации победой над Дэном Хукером на турнире UFC 287 в Париже, заявил, что готов провести бой в ближайшее время.

«Посмотрите на моё лицо. Оно чистое. Завтра я готов. Макс Холлоуэй был бы идеальным боем. Он любит вызовы, и я думаю, что у нас могла бы быть очень хорошая война. Очень уважаю Макса и не люблю трэш-ток — это не моя особенность. Я готов к любому из топ-5», — приводит слова Парнасса Ариэль Хельвани в социальной сети Х.

На профессиональном уровне в смешанных единоборствах Салахдин дебютировал в 2015 году. В рекорде Парнасса 24 победы, из которых девять были одержаны нокаутом, и два поражения.