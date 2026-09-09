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Иэн Гэрри высказался о критике в свой адрес

Иэн Гэрри высказался о критике в свой адрес
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Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) ирландец Иэн Гэрри высказался о критике в свой адрес, заявив, что в реальной жизни никто не говорит ему ничего негативного.

«Что вы говорите, это нереально. Никто ничего не говорит мне в лицо. Лично меня везде в мире встречают с любовью и радостью», — приводит слова Гарри FightLuck в социальной сети Х.

Напомним, 15 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии Гарри потерпел второе поражение в карьере, уступив чемпиону в полусреднем весе Исламу Махачеву. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой россиянина Ислама единогласным решением судей.

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