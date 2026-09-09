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Виталий Слипенко назвал фаворита боя Немкова и Билостенного

Виталий Слипенко назвал фаворита боя Немкова и Билостенного
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Экс-чемпион АСА Виталий Слипенко прокомментировал анонсированный поединок в тяжёлом весе (до 120 кг) между соотечественниками Вадимом Немковым и Сергеем Билостенным, который состоится 14 ноября на турнире PFL в Дубае, ОАЭ.

«Необычная ситуация, когда два наших парня дерутся за границей. Однако это спорт, в тяжёлом весе российские атлеты слишком успешны. Мы уже видели противостояние [Александра] Волкова и [Сергея] Павловича, сейчас Волков будет драться с Ризваном Куниевым.

С одной стороны, не всегда приятно смотреть на бои двух россиян за океаном, с другой стороны — это говорит об очень высоком уровне наших бойцов. Если говорить про сам поединок, фаворитом назову Немкова. Всё-таки у него большой опыт таких поединков. При этом нельзя не учитывать уровень Сергея Билостенного. В любом случае нас ждёт сумасшедший поединок», — сказал Слипенко в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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