«Опасный бой для обоих». Гэрри — о потенциальном поединке Пратеса и Махачева

Ирландский боец смешанных единоборств Иэн Мачадо Гэрри поделился мыслями о потенциальном поединке между чемпионом UFC в полусреднем весе россиянином Исламом Махачевым и претендентом бразильцем Карлосом Пратесом.

«Это опасный бой для обоих. Думаю, Карлос отличается от меня тем, что он гораздо агрессивнее, но при этом, на мой взгляд, он не настолько хорош в нейтрализации борьбы. Поэтому это очень, очень интересный поединок. Сможет ли Карлос нанести тот единственный удар и нокаутировать его или Ислам сможет перевести его в партер и провести досрочное завершение? Сложно сказать. Сейчас мне подсказывает сердце, что Карлос сможет победить, а потом мы снова проведём реванш», — сказал Гэрри в интервью каналу Eze Talks Sports на YouTube.