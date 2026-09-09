«Трилогия уже в работе». Фьюри опубликовал постер возможного третьего поединка с Усиком

Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри опубликовал в социальных сетях постер потенциального третьего поединка с украинцем Александром Усиком и заявил, что трилогия уже в работе.

Фото: Из личного архива Тайсона Фьюри

«Трилогия уже в работе. Земля настоящих мужчин. Пора вернуть всё обратно! Последний танец между воинами современного мира. Скоро», — подписал постер Фьюри в социальной сети.

Изначально Фьюри планировал провести бой с соотечественником Энтони Джошуа, но поединок оказался под угрозой срыва. Переговоры между командами боксёров длились определённое время, оба спортсмена подписали индивидуальные соглашения с саудовской промоутерской компанией Sela, однако стороны не смогли договориться о месте проведения поединка и финансовых условиях.