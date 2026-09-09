«Дивизион будет двигаться дальше». В UFC не будут ждать, пока Том Аспиналл восстановится

Глава UFC Дана Уайт заявил, что организация не будет ждать возвращения чемпиона в тяжёлом весе Тома Аспиналла, который уже почти год не может выйти в октагон из-за травмы глаза.

«Том Аспиналл травмирован, пока мы не услышим обратное. Так что тяжёлый дивизион будет просто продолжать двигаться дальше», — сказал Уайт во время пресс-конференции своей претендентской серии DWCS.

Аспиналл получил повреждение в первом раунде боя с Сирилем Ганом на UFC 321 в октябре 2025 года. Поединок был признан несостоявшимся из-за тычков в глаз со стороны французского бойца. Англичанину потребовалось несколько операций, и до сих пор он не получил разрешения от врачей на возвращение.