Райан Гарсия и Конор Бенн показали актуальную форму за четыре дня до титульного боя

Чемпион мира по версии WBC в полусреднем весе американец мексиканского происхождения Райан Гарсия и претендент Конор Бенн показали свою физическую форму за четыре дня до титульного боя, который состоится 12 сентября на турнире Zuffa Boxing в Лас-Вегасе.

Райан Гарсия Фото: Из личного архива Райана Гарсии

Конор Бенн Фото: Из личного архива Конора Бенна

Райан Гарсия проведёт первую защиту титула WBC в полусреднем весе против британца Конора Бенна. Американец завоевал пояс в феврале, победив Марио Барриоса, а Бенн подходит к главному бою в карьере после победы над бывшим чемпионом мира Реджисом Прогрейсом.

На профессиональном уровне у Гарсии 25 побед при двух поражениях и 20 нокаутов, у Бенна – 25 побед, одно поражение и 14 досрочных побед. Для Бенна это первый чемпионский бой в карьере. 29-летний британец вернулся в полусредний вес после двух поединков с Крисом Юбэнком-младшим в более тяжёлой категории и признавал, что возвращение к лимиту 66,7 кг далось непросто.

Гарсия, которому 27 лет, после завоевания титула получил возможность сразу провести первую защиту на одной из крупнейших боксёрских площадок Лас-Вегаса. Бой станет главным событием вечера Zuffa Boxing.