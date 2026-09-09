15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Райан Гарсия пропустил битву взглядов с Конором Бенном перед боем в Лас-Вегасе

Райан Гарсия пропустил битву взглядов с Конором Бенном перед боем в Лас-Вегасе
Комментарии

Чемпион WBC в полусреднем весе американец Райан Гарсия не явился на запланированную битву взглядов с британским боксёром Конором Бенном накануне их поединка, который состоится в ночь с 12 на 13 сентября на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе. Вместо участия в мероприятии Гарсия опубликовал в социальных сетях фотографию, на которой он играет в видеоигры.

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Райан Гарсия — Конор Бенн
13 сентября 2026, воскресенье. 04:30 МСК
Райан Гарсия
Не началось
Конор Бенн

«Я тут прекрасно отдыхаю, пока Конор тратит время, приходя на битву взглядов», — написал Гарсия. Также американец обратился к сопернику: «Иди обратно в сауну, тебе ещё нужно поджариться со всех сторон, колбаска».

Бенн, который пришёл на мероприятие вместе со своим отцом, легендарным Найджелом Бенном, заменившим отсутствовавшего соперника на сцене, принёс извинения за поведение оппонента.

«Ребята, извиняюсь, что Райан делает то, что всегда делает. Мы приходим, мы здесь. Ему нужно взять себя в руки перед субботой», — приводит слова Бенна издание The Ring.

Бой между Гарсией и Бенном пройдёт в ночь с 12 на 13 сентября. Для 28-летнего американца это будет первая защита титула, завоёванного в феврале победой над Марио Барриосом. Для 29-летнего британца поединок станет первым в карьере шансом завоевать чемпионский пояс. Бенн не выступал в полусреднем весе с апреля 2022 года, и сгонка веса, по его собственным словам, даётся ему крайне тяжело. Ожидается, что после этого боя он покинет дивизион.

Сейчас читают: