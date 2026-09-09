Райан Гарсия пропустил битву взглядов с Конором Бенном перед боем в Лас-Вегасе

Чемпион WBC в полусреднем весе американец Райан Гарсия не явился на запланированную битву взглядов с британским боксёром Конором Бенном накануне их поединка, который состоится в ночь с 12 на 13 сентября на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе. Вместо участия в мероприятии Гарсия опубликовал в социальных сетях фотографию, на которой он играет в видеоигры.

«Я тут прекрасно отдыхаю, пока Конор тратит время, приходя на битву взглядов», — написал Гарсия. Также американец обратился к сопернику: «Иди обратно в сауну, тебе ещё нужно поджариться со всех сторон, колбаска».

Бенн, который пришёл на мероприятие вместе со своим отцом, легендарным Найджелом Бенном, заменившим отсутствовавшего соперника на сцене, принёс извинения за поведение оппонента.

«Ребята, извиняюсь, что Райан делает то, что всегда делает. Мы приходим, мы здесь. Ему нужно взять себя в руки перед субботой», — приводит слова Бенна издание The Ring.

Бой между Гарсией и Бенном пройдёт в ночь с 12 на 13 сентября. Для 28-летнего американца это будет первая защита титула, завоёванного в феврале победой над Марио Барриосом. Для 29-летнего британца поединок станет первым в карьере шансом завоевать чемпионский пояс. Бенн не выступал в полусреднем весе с апреля 2022 года, и сгонка веса, по его собственным словам, даётся ему крайне тяжело. Ожидается, что после этого боя он покинет дивизион.