Конор Бенн заявил, что бой с Райаном Гарсией станет его последним в полусреднем весе

Британский боксёр Конор Бенн заявил, что предстоящий бой с чемпионом WBC в полусреднем весе Райаном Гарсией станет его последним поединком в категории до 66,7 кг. Бой состоится 12 сентября на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе.

«Это тяжело [сбрасывать вес], это жестоко, но мы справляемся. Не собираюсь жаловаться и ныть. Я знал, на что подписываюсь. Вы не увидите, как я выкладываю посты, чтобы вызвать жалость, сижу в спортивном костюме или плачу. Мне очень хорошо платят. Я борюсь за титул чемпиона мира и возглавляю большой турнир в Лас-Вегасе. На что мне жаловаться?

Послушайте, мы знаем, на что подписываемся. Не нужно подписывать контракт, а потом требовать сочувствия. Да, будет тяжело; да, необходимость сбрасывать вес отнимает часть моей души и сил; да, это мучительно, но это часть работы. Это тяжело, твоё тело буквально кричит.

Никаких оправданий — это мой последний бой в весе до 66,7 кг. Я собираюсь доминировать, завоевать пояс и двигаться дальше. Потом перейду в вес до 76,2 кг. Да, в 69,9 кг я больше не спущусь. Ни за что.

Это в любом случае должен был быть мой последний бой в весе до 66,7 кг. На кону титул чемпиона мира по версии WBC. Я хотел получить бой за чемпионский пояс именно в той весовой категории, в которой начинал карьеру. Из-за боя с [Крисом] Юбэнком я немного отклонился от этого пути, однако в итоге все дороги привели меня обратно», — приводит слова Бенна издание The Ring.