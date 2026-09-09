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Чемпион UFC Ислам Махачев ответил, кто должен получить «Золотой мяч» в этом году

Чемпион UFC Ислам Махачев ответил, кто должен получить «Золотой мяч» в этом году
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34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусредней весовой категории (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев выразил уверенность, что вингер французского футбольного клуба «ПСЖ» грузин Хвича Кварацхелия достоин «Золотого мяча». Хвича в этом году вошёл в число 30 претендентов на награду.

«Если не считать чемпионат мира по футболу, то я бы отдал «Золотой мяч» Кварацхелии», — приводит слова Махачева портал «Матч ТВ».

На данный момент Махачев идёт на серии из 17 побед в UFC. Всего на счету российского бойца 29 побед и одно поражение.

Церемония вручения «Золотого мяча» 2026 года запланирована на понедельник, 26 октября. Мероприятие состоится в Лондоне. Церемония станет юбилейной, 70-й в истории. Напомним, победитель определится по итогам голосования 100 журналистов из стран, представляющих топ-100 рейтинга ФИФА.

Действующим обладателем приза является форвард «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Усман Дембеле.

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