«Выбрать и ждать полтора года?» Махачев отреагировал на заявление Шавката Рахмонова

34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев ответил на заявление непобеждённого бойца UFC, выступающего в категории до 77 кг и представляющего Казахстан, Шавката Рахмонова, который ранее осудил Ислама за желание драться не с ним, а с экс-чемпионом UFC в полусреднем весе нигерийцем Камару Усманом.

«Выбрать его и ждать полтора года, пока он восстановится? Пусть восстанавливается, и он будет одним из претендентов. Я никогда не говорил, что не буду с ним драться. Пусть восстанавливается и приходит», — сказал Махачев в эфире телеканала «Матч ТВ».